Pokaż całość

Na początek to mogą sami przestać używać amerykańskich rozwiązań.Pierwsza wspomniana aplikacja UdenUSA.Już po wejściu na stronę widać, że to Vercel (amerykański dostawca chmury) i Firabase (Google),Możliwość logowania kontem Google (chyba nie powinno być tutaj tej opcji skoro to ma być niezależne od USA).