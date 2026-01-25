Duńczycy bojkotują amerykańskie produkty. Z pomocą przyszła technologia
Duńczycy coraz częściej rezygnują z zakupu amerykańskich produktów. Jak opisuje Bloomberg, bojkot ma charakter oddolny i nie opiera się na hasłach czy manifestach, lecz na prostych narzędziach technologicznych, które pomagają konsumentom podejmować decyzje przy sklepowej półce.marbar4241
Pierwsza wspomniana aplikacja UdenUSA.
https://udenusa.dk/
Już po wejściu na stronę widać, że to Vercel (amerykański dostawca chmury) i Firabase (Google),
Możliwość logowania kontem Google (chyba nie powinno być tutaj tej opcji skoro to ma być niezależne od USA).
Może marża dla usa z jednego wózka zakupowego w damii jest kilkuset krotnie większa niż to co niby zarobiły te firmy na jednym użytkowniku aplikacji?
@starnak: Generalnie tak właśnie wygląda cała kadencja Trumpa, miał poprawić życie amerykanów a pogorszył nawet tych bardziej majętnych do tego naraża amerykanów na ostracyzm społeczny.