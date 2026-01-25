2-letnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
2-letnia dziewczynka została postrzelona z broni myśliwskiej w gminie Pasym w województwie warmińsko-mazurskim. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski. B--ń należała do 51-letniego mężczyzny [...]Bobito
Komentarze (82)
Chcą ograniczyć wiek dla kierujących samochodem a myśliwi co? Będą tak długo strzelać aż sami zejdą z tego świata?
Czas się wziac za to kółko wzajemnej adoracji!!!
@krzyu-pol: Wrócił z nabitą bronią? Czy myśliwi mogą sobie ot tak poruszać się z naładowaną bronią poza miejscem polowań?
Słabe, bo 2-letniego dziecka nie ma.
@srgs: O nie, nie tak to nie będzie....
- samochód
- pies
- polowanie