wysluchalem sobie ostatnio kika konwersjacji na temat tego co sie dzieje wokol ustawy zwizanej z dostepem do broni, zarowno ze strony mysliwych, sportowcow jak i politykow rozych frakcji. I w zasadzei to mozna dojsc do wniosku ze srodowisko mysliwych posiada zerowowa umiejetnosc do oczyszczania sie i sami sobie nakrecaja patologi i sie wzajemnie bronia. Na zawodoach sporotwych jak zlamiesz zasady to wylatujesz, na polowaniu to nawet nie uzlyszysz "Władziu, nie rob tak". Pokaż całość