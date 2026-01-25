Akropol ateński. Perfekcja zaklęta w marmurze
Akropol w Atenach położony jest na wapiennym wzgórzu o wysokości względnej 70 m. W VIII w. p.n.e. wzgórze stało się miejscem kultu bogini Ateny Polias ze świątyniami na północno-wschodnim zboczu. W połowie V w. p.n.e. na Akropolu powstały monumentalne budowle, m.in. Partenon, Erechtejon, Propyleje.Lifelike
@remlezar: *Politeistyczną.
Jedyny prawdziwy Partenon to ten w którym oddawano cześć Bogini Atenie jak sama nazwa wskazuje:
Dzisiaj to dowód na wspaniale rozwiniętą cywilizację a tak naprawdę to pomnik nieludzkiego wyzysku.