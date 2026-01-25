Coś podobnego było w Jugosławii, dotyczyło muzyki ale zaczęło się od kina właśnie. Kiedy obrazili się na ZSRR nie było skąd brać filmów a kapitalistyczne USA było be. Tito myślał i wymyślił - bardzo spodobała się jako po części kompatybilna ideologicznie rewolucja meksykańska więc telewizja zaczęła emitować tamtejsze filmy.Na tyle się to rozpowszechniło i stało fenomenem kulturowym, że mieszkańcy Jugosławii zaczęli tworzyć swoją muzykę w "stylu meksykańskim"