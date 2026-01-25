Budowali pod boom, zostali z mieszkaniami. Niepokój u deweloperów
Skokowy wzrost liczby gotowych, niesprzedanych mieszkań wywołał poruszenie na rynku. To efekt inwestycji rozpędzonych postarnak
Komentarze (70)
Jeszcze 1.5 roku temu mówiono wyłącznie o wzrostach.
Później wyśmiewano ludzi mówiących że jest nadmiar mieszkań.
Teraz się śmieją że tylko 0.3%rdr (oczywiście najpierw zacznie się od 0.3%rdr a później
EOT
Chyba, że masz ministra w odwodzie i wydasz mu polecenie dofinansowania.
A tak serio, od 1991 roku nie mamy zastępowalności pokoleń, samotne chłopy wieszają się na potęgę, jest więcej zgonów niż urodzeń, a jak brakowało dwóch milionów mieszkań, tak brakuje.
@olokynsims: Racja, można by wręcz zapytać:
"Czego oni się k'''a spodziewali w tym przypadku?"
Ujemny jest dopiero od 10 lat, a 10-latkowie nie kupuja mieszkan. Boom byl napedzany wyzem, ktory trwal do ok. 2000 roku.
Potem hlip hlip że ludzie mają max jedno dziecko.