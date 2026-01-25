Wielki test baterii
Test tanich baterii z popularnych sklepów które naprawdę się opłacają? W tym odcinku sprawdzam baterie z marketów i dyskontów takich jak Dealz, Action, Pepco, Biedronka, Lidl i inne. Czy najtańsze ogniwa są warte swojej ceny? Które wypadają najlepiej w realnym teście pojemności i obciążenia? Oglądpan_koracz
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
@cherry_tomato: A to nie jest to samo co te z IKEI? Bo akurat będę musiał kupić za kilka dni.
Tu macie test zawsze aktualny.
Baterie to tylko generowanie odpadu.
@Zgrywajac_twardziela: Jest niewiele rzeczy, w których akumulatorki nie działają, lub powodują niepoprawną pracę, ale są takie urządzenia. U mnie na przykład w mierniku wilgotności ziarna - akumulatorki ciągle powodują komunikat o słabej baterii. Tam, gdzie masz na przykład 4x1,5v to już spora róznica w porównaniu do 4x1,3v.
@Zgrywajac_twardziela:
akumulatorki maja nizsze napiecie i szybko ono spada - wiec naprawde, nie do wszystkiego sie to nadaje.
to tak jakby zestawić pod kątem pojemności ogniwa litowe o różnych max prądach rozładowania. Co z tego jak bateria z action wykręca więcej niż duracel ( duracel wykręcił pojemność znamionową btw xd), skoro w niskich temperaturach parametry tego ogniwa radykalnie spadną. Każde urządzenie wymaga odpowiedniego ogniwa i niekoniecznie duperduper alcaine hi power max pro będzie dobre. Kolejna ciekawa kwestia, to stan ogniwa wyjętego z opakowania - impedancja
Szczerze to w ogóle powinni zakazać produkcji takiego szajsu, moim zdaniem to tylko naciąganie ludzi i niszczenie środowiska.
Nie widzę żadnego zastosowania tak niskiej jakości baterii. To nawet w zegarku czy pilocie od tv nie popracuje długo.