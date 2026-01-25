Podziękujmy PiSowi, który za kasę z uprawnień do emisji CO2 zamiast ładować w elektrownię i zieloną energię ładował sobie do portfela i portfeli patologii w Polsce. Oczywiście poprzedni rząd podchodził do tego bardzo krótkowzrocznie uważał że lepiej dać kasę na programy jak 500+, niż inwestować tą kasę w zieloną energię.

Teraz mamy najdroższe ceny prądu w Europie. Oczywiście taki Morawiecki będzie na Twitterze pisał że PO wprowadza ETS2, tyle że te ETS2 Pokaż całość