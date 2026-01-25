Opłata ETS2 od ogrzewania domów podskoczy nawet do 4 tys. zł w Polsce
Sami Niemcy już nie kryją się że ETS2 uderzy najbardziej w Polaków. Koszty ogrzewania węglem, ekogroszkiem itd. wzrosną nawet do 4 tys. zł/rocznie nie tylko dla właścicielowi domów, a ETS2 wejdzie w życie już za 2 lata i obejmie sektor budynków oraz transportu.rr79
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 246
- Odpowiedz
Komentarze (246)
najlepsze
@HabaHabaZutZut: Działa. I to o jest właśnie problemem. Gdyby się prawdziwe zimy w Polsce skończyły to ogrzewanie nie puściło by nas z torbami. A teraz co mamy? Siarczysty mróz i do tego ETS2 dojdzie. ¯\(ツ)/¯
XD
Byłem przeciw ETS2, ale teraz jestem za.
@Ajdi: po 20 latach tego samego może się w końcu uda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
(Jednym skutecznym) Lekarstwem na socjalizm, jest więcej socjalizmu.
Wywalić na zabity p... Ets 1 i 2 postawić na najtańsze możliwe źródła ciepła i energii i tyle. Ale niestety do tego trzeba mieć jaja a nie być popychadłem
Teraz mamy najdroższe ceny prądu w Europie. Oczywiście taki Morawiecki będzie na Twitterze pisał że PO wprowadza ETS2, tyle że te ETS2