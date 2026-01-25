Średniowieczne Knight's Path bez LGBTQ."Dbamy o zabawę, nie o nowoczesne agendy"
Knights Path, niezależna gra RPG akcji osadzona w średniowiecznym świecie inspirowanym realiami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, odrzuca naciski LGBT. W grze będzie możliwy jedynie heteroseksualny związek. Środowiska woke nawołują do bojkotu gry. Twórcy nie zamierzają dbać o nowoczesne agendy.jestemjakijestem1212
Komentarze (90)
xDD
@FuzzyWuzzy_: "poważny realizm" to jest n---------e ślimaka wielkości konia czy 100 kaczek? (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Dobra rekomendacja do kupna.
W dupę sobie już wszyscy ten lgtb wsadźcie
@tonawegla: no generalnie to do tego się to sprowadza, nie?
W KCD2 można mieć chłopaka, ale słowo klucz MOŻNA, nikt nie każe tego robić. I gra jest dobra więc whatever.