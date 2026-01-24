Finowie upokorzyli amerykańskich żołnierzy
Podczas zimowych ćwiczeń NATO w północnej Norwegii w 2025r fińscy rezerwiści wypadli tak skutecznie, że dowództwo miało poprosić ich o zwolnienie tempa. Według The Times straty ponoszone przez wojska USA uznano za zbyt upokarzające i demoralizujące dla Amerykanów.occultronaut
Komentarze (81)
najlepsze
- Jeden fiński żołnierz jest lepszy, niż dziesięciu ruskich!
Radziecki dowódca szybko wybiera dziesięciu najlepszych wojaków i wysyła ich za wzgórze. Po chwili rozlegają się odgłosy strzałów, po czym zapada cisza. Głos odzywa się znowu:
- Jeden fiński żołnierz jest lepszy, niż stu ruskich!
Wściekły dowódca radziecki skrzykuje naprędce setkę najlepszych z pozostałych wojaków
Lehden haastatteleman sotilaslähteen mukaan suomalaisia ”pyydettiin lopettamaan amerikkalaisten voittaminen”, koska tappiot koettiin amerikkalaisjoukkojen kannalta nöyryyttäviksi ja demoralisoiviksi.Osoitus laajemmasta ongelmasta. The Timesin mukaan tapaus kuvastaa laajempaa ongelmaa Yhdysvaltojen arktisessa sotilaallisessa osaamisessa. Lehden arvion mukaan Euroopan Nato-mailla, erityisesti Suomella, Norjalla ja Iso-Britannialla, on selvästi enemmän kokemusta ja valmiuksia toimia pohjoisissa ja kylmissä olosuhteissa.Artikkelissa käsitellään
@LordDamianus: akurat wchodzą bardziej. Był moment, że z trumpem na golfa jeździł ich premier?. Dla mnie to problemem jest tu nie wchodzienie w dupe trumpowi, tylko wchodzenie trumpa w dupę putina.
- Listen! - mówi dowódca - Twoja mission jest top secret i very fuckin' important. Twoim celem jest dotrzeć do Moscow i zdobyć top secret information na temat planowanej invasion! Potem nasz łącznik we Vladivostok załatwi Ci powrót do USA. Zrozumiałeś?
- Yes, sir! Znaczy... Da, tawarisz kamandir!
Zrzucają agenta
Niemożliwe! ( ͡º ͜ʖ͡º)
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wiadomo-co-z-czwartym-zolnierzem-usa-zaginionym-na-litwie-jest-komunikat-wojska/4ecwrqm
@Karbon315: to sie nazywa OpSec
@marcin-tirowiec:
Oczywiście wspólnie z nami strzelali do ruskich.