Litwa: cudzoziemcy zobowiązani do znajomości języka litewskiego
Od stycznia br. na Litwie wszedł w życie przepis, zgodnie z którym obcokrajowcy pracujący w sektorze usług muszą znać litewski na poziomie podstawowym. Dotyczy to m.in. taksówkarzy, dostawców jedzenia, barberów. Państwowa inspekcja językowa otrzymała już 31 skarg na cudzoziemców za nieznajomość języAlexBrown
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Jak ktoś pracuje w zawodach wymagających komunikacji z klientem to powienien umiec się porozumiwać w tym języku.
Ale to nie jest do końca wina też i samych Ukrainek, bo to jest przede wszystkim wina januszy biznesu co mają to w dupie, byle interes się kręcił. Rotacja w tym sklepie tych babeczek jest ogromna, tylko jedna dwie dobrze gadają