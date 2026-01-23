Trzy dekady walki o darmowego Windowsa
ReactOS od trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej ambitnych projektów open source, którego celem jest stworzenie w pełni darmowego systemu operacyjnego kompatybilnego z Windows.ochucki
Komentarze (55)
najlepsze
Obecnej prawo własności intelektualnej to największy bloker postępu a jednocześnie największa bariera dzieląca normalnych ludzi i gigantyczne korporacje.
Nie rozumiem czemu lewica nic z tym nie robi, tylko szczuje na klasę średnią. Nie wiem, ale się domyślam.
@Arv_: bo je z korposami z jednej miski
@Chris_Karczynski: w sumie to jest patrząc jak korpa korzystają z łopensorsowych rozwiązań. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@rhqq: wrecz przeciwnie
https://en.wikipedia.org/wiki/ReactOS#Wine_cooperation
2. Jest wspierany przez ruskich.
Po trzecie:
@Wahitisyu: Mieli na to 30 lat i nadal NTFS jest dopiero w planach?
Ja jakieś 7 lat temu napisałem prosty sterownik do obsługi NTFS w ... PHP :)
Padł mi dysk, a próba naprawienia go przez wbudowane w Win XP narzędzie skończyła się jeszcze większym rozwaleniem danych na dysku. Zrobionego z jego zawartości pliku z obrazem dysku nie dawało się podpiąć ani odczytać żadnym programem. Stąd pomysł na
@FredOnizuka: I masz pełne wsparcie dla NTFS czy tylko podstawowe? :P
Ale to fałszywa analogia. ReactOS nigdy nie dogoni Windowsa gdyż ten się cały czas zmienia, czyli staje się coraz gorszy.