Kod źródłowy Windows XP powinien trafić do domeny publicznej 10-15 lat po zaprzestaniu wspierania go dla jakiejkolwiek grupy klientów.



Obecnej prawo własności intelektualnej to największy bloker postępu a jednocześnie największa bariera dzieląca normalnych ludzi i gigantyczne korporacje.

Nie rozumiem czemu lewica nic z tym nie robi, tylko szczuje na klasę średnią. Nie wiem, ale się domyślam.