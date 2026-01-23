Skandal w Niemczech. Zniknęły setki migrantów z ośrodków azylowych.
Z ośrodków azylowych w Nadrenii-Palatynacie "zniknęły" 923 osoby. Brakuje informacji o miejscu ich pobytu. Thomas Linnertz, wyjaśnił, że wspomniane 923 "zaginione" osoby nie otrzymują już żadnych świadczeń państwowych.TomMen
Komentarze (55)
Bogactwo puli genetycznej i sposobów myślenia, czy jakoś tak ( ͡º ͜ʖ͡º)
W Anglii to samo, tyle że precyzyjnych danych ni mo dostępnych, a to dlatego że takie magiczne zniknięcia są na porządku dziennym więc przestano je zliczać. Nikt nie liczy, więc zero danych a zatem brak oficjalnych znikniec and probla solved mejt init 👍
W sumie...
Pamiętam jak kiedyś Politycy lewicy (Nowacka, Biedroń Żukowska, Gawgowski) wyzywali takie podejście od ksenofobicznego i faszystowskiego a teraz mają posadki w polskim Sejmie xD
jak się tam zaczęli zjeżdżać na zaproszenie Merkelówny to wielu biegało z paroma paszportami i na każdy brali zasiłek. Cieksze ilu takich nadal tam się plącze ( ͡º ͜ʖ͡º)