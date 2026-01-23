Myślę, że ten art to cwana próba legitymizowania postawy "z powodu dziecka rozwodzimy się". Nie, dziecko się na ten świat nie pchało. Co więcej: dziecko właśnie z domu wynosi wszystkie wartości życiowe.A co do mechanizmu jako takiego: poniekąd może to być prawda. Rodzic smuci się, że źle wykonał swój podstawowy obowiązek, którym jest wychować potomka i dać mu narzędzia do rozwoju.