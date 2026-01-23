Siedzący tryb życia nastolatków może pogarszać nastrój rodziców
Mechanizm ten może być związany z obciążeniem psychicznym rodzica, wynikającym z obserwowania dziecka, które wycofuje się z aktywności, co może rodzić poczucie bezradności i lęku o jego rozwój.Urwisko
Komentarze (20)
najlepsze
aby być szczęśliwym to trzeba się napracować i czuć ból, bez wysiłku i bólu, cierpienia nie ma przyjemności, proste
@IHERMESI: XD nie, po prostu świat jest okropnym, beznadziejnym miejscem i dziś ludzie jak nigdy wcześniej mają dostęp do informacji, zdolności intelektualne i czas by się na tym zastanowic i ostatecznie zdać sobie z tego sprawę. Aczkolwiek masz rację że jak człowiek zasuwa w takim tempie że nie ma czasu się nad czymkolwiek zastanowić to jest szczęśliwszy.
Myślę, że ten art to cwana próba legitymizowania postawy "z powodu dziecka rozwodzimy się". Nie, dziecko się na ten świat nie pchało. Co więcej: dziecko właśnie z domu wynosi wszystkie wartości życiowe.
A co do mechanizmu jako takiego: poniekąd może to być prawda. Rodzic smuci się, że źle wykonał swój podstawowy obowiązek, którym jest wychować potomka i dać mu narzędzia do rozwoju.
