S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
2961
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2786
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
2364
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2236
Zjeżdżajcie stąd
2122

