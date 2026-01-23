Cześć!
Update w sprawie @aversxx i mojego zgłoszenia do ABW.
Dziś ten gagatek pojawił się przez mirko anonim i napisał, że to nie był żart, więc zgłosiłem to jeszcze raz. (screeny dodam w komentarzach)
Po 11 minutach dostałem telefon od ABW. Podziękowali za zgłoszenie i zapewnili, że biorą sprawę na poważnie. Odpowiedziałem na kilka pytań, a po resztę danych będą się zgłaszać do władz wykopu.
Miejmy nadzieję, że odpowie za to, nawet jeśli to był żart.
Komentarze (156)
Nigdy go nie namierzą ¯\(ツ)/¯
@MrCreosote: I nie zaakceptowal ciasteczek.
@Trelik: to ten od rurki?
Komentarz usunięty przez moderatora
Treść została ukryta...
https://wykop.pl/link/7875225/napisal-na-wykopie-ze-to-on-wysadzil-tory
W komentarzach więcej screenów.
#polska #prawo #policja #abw #sluzbyspecjalne #wojna #rosja #ukraina
@Pieczu666: Podobno wsadzili mu tę rurkę w dupę.
Ostatnio pisał jakieś bzdury. Mówił że jest psychoterapeutą czy cuś, ale patrząc na jego wypowiedzi i fb stwierdzam, że rto chyba on jest na terapii xD