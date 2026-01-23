McDonald's odstawia dzieci na bok. Sieć uruchomiła ofertę dla psów.
McDonalds we Francji wprowadził do oferty zestaw Happy Doggy, czyli pierwszą w historii sieci kolekcję zabawek zaprojektowanych specjalnie dla psów.konradpra
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 111
- Odpowiedz
Komentarze (111)
najlepsze
Oni to robią,bo nie będzie już żadnych dzieci.
A te co będą to nie skorzystają bo to nie jest halal.
Zidiocenie wykopków postępuje.
I to dopiero ironia losu, że na mnie trafiło "leave the multibillion dollar comapny alone".
Pisz normalnie. Z suką ( ͡° ͜ʖ ͡°)