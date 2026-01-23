Tego jeszcze nie było: butelkomaty z kartonu w Biedronce. Tymczasowo
Wielkie kartonowe pudło z otworem na butelki i puszki, a na nim dumnie brzmiące hasło mój recyklobox. Taka namiastka butelkomatu stanęła w niektórych sklepach Biedronka. Każdorazowo należy wołać pracownika do oddania butelek.krzyzakmm
Komentarze (27)
WSZYSTKO TRAFIA DO TEGO SAMEGO WORKA!!!
Nawet niemcy się nie odważyli się na tyle. Są opakowania te same oznaczone do zwrotu i bez takie same, musisz czytać...
i to jest kulturka... a ja jak pies w tej Szwajcarii muszę wozić plastiki, szkło, papier i aluminium do punktów odbioru i nawet nie ma się do kogo odezwać... o jakichkolwiek zwrotach pieniędzy to już nawet nie wspominam
O cie panie XD To dobre jest. Ale całe szczęście jest to rozwiązanie tymczasowe.
Dlatego kartoiny to czasowe rozwiazanie, poki jest malo opakowan z kaucja.