Klasyczny Microsoft - łatka naprawiająca jedną rzecz psuje trzy kolejne. Najgorsze jest to, że w środowiskach korporacyjnych takie aktualizacje potrafią położyć setki stacji roboczych jednocześnie, bo admini mają je na auto-deploy. Po tylu latach można by pomyśleć, że QA w Redmond nauczyło się testować na czymś więcej niż jednej maszynie wirtualnej.