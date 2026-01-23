Aktualizacja Microsoftu paraliżuje systemy. Lista problemów rośnie
Aktualizacja KB5074109, miała poprawić stabilność i bezpieczeństwo systemów. W praktyce przyniosła jednak falę nowych prPytanieZaPytaniem
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Aktualizacja KB5074109, miała poprawić stabilność i bezpieczeństwo systemów. W praktyce przyniosła jednak falę nowych prPytanieZaPytaniem
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (58)
najlepsze
Same plusy. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@kraven2024: A kiedy zaczniesz coś na nim robić? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Testy pierwotnie przerzucono na developerów. A teraz jak developerów zastąpili Hindusem z copilotem, to w sumie nie wiem...
[komentarz usunięty przez co-pilot]
Do tego przywrócić przeglądarkę fotografii i naprawić żeby nie jęczała przy otwieraniu niektórych plików.
W razie upodobań jeszcze jakieś makra napisane w AutoHotkey i pracuje się zajebiście.