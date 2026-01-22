TL;DR: Kupiłeś nową Kię z legendarną "7-letnią gwarancją"? Uważaj. Serwis twierdzi, że klapa bagażnika otwierająca się do połowy przy 0°C to "cecha produktu". Mimo że inne auta na tym samym placu działają poprawnie, centrala idzie w zaparte i odmawia naprawy. Zapraszam na pokaz "profesjonalizmu" marki KIA.
Cześć Mirki i Mirabelki,
Chciałbym Wam opisać historię, która idealnie pokazuje, jak działają "gwarancje" w nowoczesnej motoryzacji. Case study dotyczy modelu Kia Niro i autoryzowanego serwisu w Warszawie.
Pełna historia: Mam problem z siłownikami klapy bagażnika – gdy temperatura spada w okolice zera, klapa otwiera się do połowy i staje. Trzeba ją ręcznie dopychać, co jest mega uciążliwe przy wrzucaniu zakupów z Lidla.
Udałem się do serwisu. Na miejscu spotkałem się z bardzo uprzejmą doradczynią (serio, obsługa klienta na poziomie 10/10, pozdrawiam Panią!), ale niestety zderzyłem się ze ścianą procedur Kia Polska.
„Ten typ tak ma, przy niskich temperaturach siłowniki mogą tak działać”
Mój test "na logikę": Nie dając za wygraną, zaproponowałem test. Przeszliśmy się z pracownicą serwisu po placu aut używanych. Sprawdziliśmy kilka innych egzemplarzy Kii stojących w dokładnie tych samych warunkach (ten sam mróz). Wynik? Wszystkie inne bagażniki otwierały się płynnie do samej góry.
Mogłoby się wydawać, że to zamyka temat i serwis przyzna: „Ok, Pana siłowniki są wadliwe”. Nic z tych rzeczy. Po 1,5 godziny czekania usłyszałem, że decyzja jest odmowna, bo… tak mówią wytyczne z góry.
Co dalej?
Nie odpuszczam. Składam oficjalną reklamację. Skoro marka promuje się "7-letnią gwarancją" i niezawodnością, to niech te siłowniki działają w polskim klimacie, a nie tylko w słonecznej Kalifornii.
Odpowiedzi? Są poniżej, zwróćcie uwagę, że powołują się na gwarancję bez zapisania takich warunków w książce gwarancyjnej.
Pytanie do Was: Czy mieliście podobne przeboje z gwarancją KIA lub innych marek? Jak walczyć z argumentem „ten typ tak ma”, gdy dowody czarno na białym pokazują, że inne egzemplarze działają inaczej?
przecież ta marka ma od lat o wiele większe kłopoty a właściwie wy je macie bo marka ma większą sprzedaż
parkujecie KIA/Hyundai pod sklepem - nie ważne przy jakiej temperaturze i w ciągu minuty auto wam ktoś kradnie
co na to importer, dealer, producent? - MORDA W KUBEŁ!!! + biegną łapówkami do dziennikarzy aby o tym nie pisać...
ta firma powinna co tydzień dostawać z uokiku kary
Kiedyś jakiś dziennikarz motoryzacyjny zrobił wokół tego niezłe zamieszanie. Od słuchaczy/czytelników dostawał informacje, że mazdy 6 są kradzione kilka dni po zakupie. Z drugiej strony, policja bagatelizowała problem, bo kradzieże mazd były sporadyczne, a to toyot trzeba było
jak będzie serwis, któremu zależy, to po prostu zgłoszą, że jest wyciek z siłowników lub dorobią inną historię. Masz jeszcze opcje zgłoszenia tego do UOKiK i Inspekcji Handlowej, w zgłoszeniu możesz opisać problem i dodać, że istnieje ryzyko powstania obrażeń ciała, jeśli klapa opadnie i uderzy w jakąś, jego część, zgłoszenia można dokonać przez ePuap, a przy pisaniu wspomóc się AI (gemini dosyć dobrze tworzy różne pisma).
Będą grozić ochroną i policją. Ale nic nie mogą zrobić. Po paru godzinach naprawią.
Okazuje się że zrobienie konserwacji tego elementu sprawiło, że chyba jako jedyny na świecie mam dostęp do KIA Ceed bez korozji na tylnej klapie ( ͡° ͜ʖ ͡°)