TL;DR: Kupiłeś nową Kię z legendarną "7-letnią gwarancją"? Uważaj. Serwis twierdzi, że klapa bagażnika otwierająca się do połowy przy 0°C to "cecha produktu". Mimo że inne auta na tym samym placu działają poprawnie, centrala idzie w zaparte i odmawia naprawy. Zapraszam na pokaz "profesjonalizmu" marki KIA.



Cześć Mirki i Mirabelki,

Chciałbym Wam opisać historię, która idealnie pokazuje, jak działają "gwarancje" w nowoczesnej motoryzacji. Case study dotyczy modelu Kia Niro i autoryzowanego serwisu w Warszawie.

Pełna historia: Mam problem z siłownikami klapy bagażnika – gdy temperatura spada w okolice zera, klapa otwiera się do połowy i staje. Trzeba ją ręcznie dopychać, co jest mega uciążliwe przy wrzucaniu zakupów z Lidla.

Udałem się do serwisu. Na miejscu spotkałem się z bardzo uprzejmą doradczynią (serio, obsługa klienta na poziomie 10/10, pozdrawiam Panią!), ale niestety zderzyłem się ze ścianą procedur Kia Polska.

„Ten typ tak ma, przy niskich temperaturach siłowniki mogą tak działać”

Mój test "na logikę": Nie dając za wygraną, zaproponowałem test. Przeszliśmy się z pracownicą serwisu po placu aut używanych. Sprawdziliśmy kilka innych egzemplarzy Kii stojących w dokładnie tych samych warunkach (ten sam mróz). Wynik? Wszystkie inne bagażniki otwierały się płynnie do samej góry.

Mogłoby się wydawać, że to zamyka temat i serwis przyzna: „Ok, Pana siłowniki są wadliwe”. Nic z tych rzeczy. Po 1,5 godziny czekania usłyszałem, że decyzja jest odmowna, bo… tak mówią wytyczne z góry.

Co dalej? Nie odpuszczam. Składam oficjalną reklamację. Skoro marka promuje się "7-letnią gwarancją" i niezawodnością, to niech te siłowniki działają w polskim klimacie, a nie tylko w słonecznej Kalifornii.



Odpowiedzi? Są poniżej, zwróćcie uwagę, że powołują się na gwarancję bez zapisania takich warunków w książce gwarancyjnej.





Pytanie do Was: Czy mieliście podobne przeboje z gwarancją KIA lub innych marek? Jak walczyć z argumentem „ten typ tak ma”, gdy dowody czarno na białym pokazują, że inne egzemplarze działają inaczej?