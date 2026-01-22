Zrobili tak moją mamę - wówczas 66 letnia mega madrą i ogarnięta kobietę.

Aż zadzwoniła do mnie się pochwalić, że już jej nie muszę szukać nic PV bo ogarnęła sama.



Podpisała umowę za 26k zł na instalację realnie wówczas rynkowo wartą 11k zł.



Natomiast w całej tej akcji ona zapomniała, a akwizytor nie zapytał... Że ona nie jest właścicielem ani domu ani działki xD Pokaż całość