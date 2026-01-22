Zaufanie do przełożonych topnieje. Pracownicy wątpią w dobre intencje szefów
Coraz więcej pracowników podważa intencje swoich szefów. Z raportu ManpowerGroup wynika, że brak wiary w menedżerów deklaruje 28 proc. badanych, a wśród osób pracujących stacjonarnie odsetek ten rośnie do 38 proc.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Po drugie: czemu firmy maja pomagać w work life balance? Chyba tylko po to, zeby długotrwale jak najwiecej wycyckać pracownika.
Po trzecie: 8 - 16 i nara. Zadnych telefonów po pracy - mam rodzine / przyjaciół, zadnych integracji - mam rodzine / przyjacil, zadnych nadgodzin - mam rodzine / przyjaciol.
@Sark: Tu niestety z tym do rządu, by usunęli z kodeksu pracy "szczególną potrzebę pracodawcy" i zostawili wyłącznie prowadzenie akcji ratunkowej czy usunięcia awarii - jako jedyny powód do nadgodzin.
@ThisIsAComment: kogo to k---a obchodzi? Chcesz to se idź.
@ThisIsAComment: jak widać jesteś debilem ale takim który trafił do dobrej firmy gdzie debilom którzy nie umieją czytać ze zrozumieniem płacą
Po wielu latach pracy gdzie miałem okazję poznać takich ludzi, mam mocne podejrzenia, że większość z nich to te biznesy i stanowiska to znalazła w chipsach chyba.
XD
a w rzeczywistosci jak tylko wiatr sie zmienil to z dnia na dzien wywalaja jak smiecia,