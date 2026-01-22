Używanie narzędzi definiuje się jako celową manipulację przedmiotem, by jego ruch pozwolił osiągnąć konkretny cel. Nie zalicza się do tego na przykład budowanie gniazda, ponieważ przynoszone przez ptaki patyki są elementem statycznej konstrukcji. Niektóre osy gniazdujące w ziemi, używają kamyków do formowania tuneli, są to jednak wysoce wyspecjalizowane zachowania, które rozwinęły się w ciągu milionów lat ewolucji.

Do tej pory posługiwanie się narzędziami obserwowano przede wszystkim u naczelnych oraz inteligentnych ptaków takich jak papugi i wrony. Ostatnio naukowcy poszerzają badania o nowe grupy zwierząt jak pszczoły, ośmiornice czy krokodyle.

W raporcie z 19 stycznia w Current Biology, opisano Victorię, krowę rasy brunatnej szwajcarskiej, mieszkająca w małym gospodarstwie w Austrii, która nauczyła się używać szczotki do drapania się.

Krowy najczęściej ocierają się o drzewa, skały lub elementy ludzkiej infrastruktury by się podrapać. Veronika używa szczotki, docierając do miejsc na ciele, których nie mogłaby podrapać w zwykły sposób. Bierze kij w pysk i manipuluje nią w różny sposób. Owłosiony koniec służy jej do drapania większości obszaru ciała, a końcówkę kija kieruje do delikatnych partii na brzuchu, jak okolice pępka i wymię.

Zaobserwowano, że krowa czasami odwraca głowę w jedną stronę, by użyć końca szczotki, a w drugą, by użyć końca kija. Do tej pory używanie jednego narzędzia do różnych celów zaobserwowano tylko u szympansów.

Veronika nigdy nie była uczona posługiwania się narzędziami. Nauczyła się tego sama zaczynając w młodości od używania gałęzi. Badacze wskazują, że duże znaczenie mają warunki w jakich żyje, gdzie miała swobodę i możliwość eksplorowania otoczenia.

Źródło:

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01597-0

https://www.sciencenews.org/article/tool-using-cow-cognition-scratch

https://www.newscientist.com/article/2511920-why-a-tool-using-cow-could-change-how-we-see-farm-animals/