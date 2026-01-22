We Francji sprzedawcy telefonów muszą nosić kamizelki kuloodporne.
W związku z narastającą przemocą w dzielnicy Saint-Mauront w Marsylii koncern Orange podjął decyzję o przeniesieniu znacznej części swoich pracowników z lokalnego biurowca. Impulsem były m.in. ślady po kulach odkryte na elewacji budynku oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnionych.MadMan1
najlepsze
na plaży więcej czadorów niż bikini
w co drugiej kawiarni obsługa beżowa
na ulicy wyłudzacze i złodzieje
główna turystyczna część ładna, ale każda boczna uliczka to syf i kiła
do tego francuzi chamscy i opryskliwi
nigdy więcej wakacji we Francji
