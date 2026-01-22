W polsce bedzie to samo za chwile polowa nas wymrze i sila rzeczy na nasz teren wjadą muzułmanie bo garstka pozostałych biznesmenow bedzie chciala aby barbarzyńcy pracowali w ich ostanich kolchozach, mówie barbarzyńcy bo historia sie powtarza - tak samo barbarzyncy zastąpili Rzymian. Wtedy tak sie stało,co jest dowodem ze upadek cywilizacji jest mozliwy i to samo stanie sie z nami