Siema Mirki, wrzucam historię, bo to co odwala InPost to jest jakiś kabaret.

W skrócie: błędne informacje, mydlenie oczu, brak odpowiedzi, windykacja z kosmosu i blokada konta, przez co nie mogłem wysyłać paczek do klientów.

A wszystko dlatego, że ktoś w InPoście mówi jedno, a robi drugie.

1. Jak mnie „wkręcono” w abonament

Dzwoni do mnie przedstawicielka InPost – Marta.

Obiecuje:

abonament 150 zł,

przesyłki Allegro rozliczane w cenie,

jak coś nie pasi, to jest 3-miesięczny okres próbny i można wypowiedzieć,

wszystko nagrane, nie ma problemu.

Podkreślam: 150 zł i Allegro w pakiecie.

To był powód, dla którego w ogóle to podpisałem.

2. Przychodzi faktura i… BANG

Dostaję FV za grudzień i co widzę?

abonament policzony,

PLUS każde Allegro osobno,

czyli wychodzi drożej niż bez abonamentu.

Pytam o co chodzi.

Zero odpowiedzi. Cisza.

3. Zamiast odpowiedzi – WINDYKACJA

Nie żartuję – zanim ktoś raczył mi odpisać, zaczęły przychodzić:

maile windykacyjne,

SMS-y,

ponaglenia.

Mimo że to InPost popełnił błąd, a ja czekałem na wyjaśnienia.

4. Przedstawicielka przyznaje, że dała złe informacje

Po kilku dniach dostaję wiadomość, że Marta…

odsłuchała rozmowy i faktycznie powiedziała, że Allegro jest w abonamencie.

Czyli przyznają, że ich błąd.

Co robi InPost?

Czy:

wysyła przeprosiny?

robi korektę?

naprawia sytuację?

Nie.

Proponują mi podpisanie NOWEJ umowy… na 250 zł.

XD

5. Propozycja „naprawy” za 100 zł więcej

Dostaję dokument: abonament 250 zł.

I mówią, że to trzeba podpisać, bo inaczej korekty nie będzie.

Ale ja umawiałem się na 150 zł.

Takie warunki przedstawił ich handlowiec.

A oni chcą, żebym podpisał coś totalnie innego.

6. Blokada konta za fakturę, której nie powinni wystawić

W międzyczasie windykacja działa dalej.

I 21 stycznia przychodzi mail:

„Zablokowaliśmy możliwość nadawania paczek.”

I faktycznie – nie mogłem wysłać paczek klientów.

Firma dostała paraliżu, bo ktoś w InPoście nie umie przekazać maila z działu do działu.

7. Wysłałem wypowiedzenie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Umowę mam podpisaną przez Autenti – elektronicznie.

Wymagają „formy pisemnej”.

W polskim prawie: kwalifikowany e-podpis = podpis własnoręczny.

Proste.

Wysłałem wypowiedzenie z kwalifikowanym podpisem.

Odpowiedź InPostu?

„Nie przyjmiemy, musi być papier i długopis.”

Czyli:

umowę mogą podpisywać elektronicznie,

ale wypowiedzenie nagle MUSI być papierowe xD

Umowa nie podaje żadnego adresu, nic o liście poleconym, zero.

Wymyślili to teraz, żeby utrudnić.

8. Szczyt bezczelności – przerzucanie winy na klienta

W kolejnych wiadomościach czytam, że:

to ja powinienem zgłosić korektę,

to ja powinienem zapłacić błędną fakturę,

blokada to niby moja wina,

mogłem podpisać droższą umowę i „miałbym spokój”.

No po prostu „Państwo klienci, nauczcie się korzystać z InPostu”, bo oni nic nie muszą.

9. Co teraz?

wypowiedzenie jest złożone (zgodnie z prawem, mimo że próbują udawać inaczej),

czekam na poprawną FV,

publikuję tutaj, bo jeśli ktoś z Was prowadzi firmę, to bardzo ostrożnie z abonamentami InPostu.



TL;DR

InPost:

dał mi błędne info o abonamencie,

naliczył FV niezgodnie z ustaleniami,

puścił windykację zanim odpowiedział na zgłoszenie,

zablokował konto i sparaliżował firmę,

zaproponował „naprawę” umową 250 zł zamiast 150 zł,

odrzucił wypowiedzenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

przerzuca odpowiedzialność na klienta.

Całość to pokaz tego, jak źle może działać duża firma, kiedy przestaje panować nad komunikacją i procedurami.