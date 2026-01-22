Hity

tygodnia

S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
2919
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2743
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
2333
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2189
Zjeżdżajcie stąd
Zjeżdżajcie stąd
2111

Powiązane tagi