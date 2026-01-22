Siema Mirki, wrzucam historię, bo to co odwala InPost to jest jakiś kabaret.
W skrócie: błędne informacje, mydlenie oczu, brak odpowiedzi, windykacja z kosmosu i blokada konta, przez co nie mogłem wysyłać paczek do klientów.
A wszystko dlatego, że ktoś w InPoście mówi jedno, a robi drugie.
1. Jak mnie „wkręcono” w abonament
Dzwoni do mnie przedstawicielka InPost – Marta.
Obiecuje:
- abonament 150 zł,
- przesyłki Allegro rozliczane w cenie,
- jak coś nie pasi, to jest 3-miesięczny okres próbny i można wypowiedzieć,
- wszystko nagrane, nie ma problemu.
Podkreślam: 150 zł i Allegro w pakiecie.
To był powód, dla którego w ogóle to podpisałem.
2. Przychodzi faktura i… BANG
Dostaję FV za grudzień i co widzę?
- abonament policzony,
- PLUS każde Allegro osobno,
- czyli wychodzi drożej niż bez abonamentu.
Pytam o co chodzi.
Zero odpowiedzi. Cisza.
3. Zamiast odpowiedzi – WINDYKACJA
Nie żartuję – zanim ktoś raczył mi odpisać, zaczęły przychodzić:
- maile windykacyjne,
- SMS-y,
- ponaglenia.
Mimo że to InPost popełnił błąd, a ja czekałem na wyjaśnienia.
4. Przedstawicielka przyznaje, że dała złe informacje
Po kilku dniach dostaję wiadomość, że Marta…
odsłuchała rozmowy i faktycznie powiedziała, że Allegro jest w abonamencie.
Czyli przyznają, że ich błąd.
Co robi InPost?
Czy:
- wysyła przeprosiny?
- robi korektę?
- naprawia sytuację?
Nie.
Proponują mi podpisanie NOWEJ umowy… na 250 zł.
XD
5. Propozycja „naprawy” za 100 zł więcej
Dostaję dokument: abonament 250 zł.
I mówią, że to trzeba podpisać, bo inaczej korekty nie będzie.
Ale ja umawiałem się na 150 zł.
Takie warunki przedstawił ich handlowiec.
A oni chcą, żebym podpisał coś totalnie innego.
6. Blokada konta za fakturę, której nie powinni wystawić
W międzyczasie windykacja działa dalej.
I 21 stycznia przychodzi mail:
„Zablokowaliśmy możliwość nadawania paczek.”
I faktycznie – nie mogłem wysłać paczek klientów.
Firma dostała paraliżu, bo ktoś w InPoście nie umie przekazać maila z działu do działu.
7. Wysłałem wypowiedzenie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Umowę mam podpisaną przez Autenti – elektronicznie.
Wymagają „formy pisemnej”.
W polskim prawie: kwalifikowany e-podpis = podpis własnoręczny.
Proste.
Wysłałem wypowiedzenie z kwalifikowanym podpisem.
Odpowiedź InPostu?
„Nie przyjmiemy, musi być papier i długopis.”
Czyli:
- umowę mogą podpisywać elektronicznie,
- ale wypowiedzenie nagle MUSI być papierowe xD
Umowa nie podaje żadnego adresu, nic o liście poleconym, zero.
Wymyślili to teraz, żeby utrudnić.
8. Szczyt bezczelności – przerzucanie winy na klienta
W kolejnych wiadomościach czytam, że:
- to ja powinienem zgłosić korektę,
- to ja powinienem zapłacić błędną fakturę,
- blokada to niby moja wina,
- mogłem podpisać droższą umowę i „miałbym spokój”.
No po prostu „Państwo klienci, nauczcie się korzystać z InPostu”, bo oni nic nie muszą.
9. Co teraz?
- wypowiedzenie jest złożone (zgodnie z prawem, mimo że próbują udawać inaczej),
- czekam na poprawną FV,
- publikuję tutaj, bo jeśli ktoś z Was prowadzi firmę, to bardzo ostrożnie z abonamentami InPostu.
TL;DR
InPost:
- dał mi błędne info o abonamencie,
- naliczył FV niezgodnie z ustaleniami,
- puścił windykację zanim odpowiedział na zgłoszenie,
- zablokował konto i sparaliżował firmę,
- zaproponował „naprawę” umową 250 zł zamiast 150 zł,
- odrzucił wypowiedzenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- przerzuca odpowiedzialność na klienta.
Całość to pokaz tego, jak źle może działać duża firma, kiedy przestaje panować nad komunikacją i procedurami.
