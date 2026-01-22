Połowa światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi od zaledwie 32 dużych firm
Połowa światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi od zaledwie 32 dużych firm. Większość wśród nich stanowią spółki państwowe - wynika z raportu think tanku Carbon Majors.Jungen
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
@bregath:
A firmy to działają w interesie kogo niby? Psów? Czy same dla siebie?
I od kiedy to na wykopie można dawać wyższe podatki firmom?
@fittrenerka: Wiesz że mięso jest opodatkowane stawką VAT 5%?
ETS, za chwilę wchodzi ETS2.
Nie pytaj co planeta może zrobić dla ciebie, pomyśl co ty możesz zrobić dla planety 🫡
wybory kopertowe to jest zło a nie kawałek plastiku
Widziałem osobiście jak chińczyk dmuchał w wiatrak.
Jakby nie jesteś już oryginalny ( ͡° ͜ʖ ͡°)