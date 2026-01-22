32 firmy odpowiadające za połowę emisji CO2 to świetny przykład zasady Pareto w praktyce. Ciekawe, że większość to spółki państwowe - czyli de facto rządy różnych krajów są największymi trucicielami, a potem te same rządy nakładają regulacje na zwykłych obywateli. Może zamiast kolejnych podatków węglowych dla Kowalskiego, warto byłoby zacząć od własnego podwórka?