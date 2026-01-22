Niektóre z tych absurdów to już folklor - jak chociażby te kasy fiskalne dla YouTuberów, gdzie trzeba wystawiać paragony za subskrypcje z USA. Ale najsmutniejsze jest to, że te przepisy powstają latami, przechodzą przez dziesiątki rąk w ministerstwach i sejmowych komisjach, a nikt nie powie "hej, to nie ma sensu". Albo mówi i jest ignorowany, co jest jeszcze gorsze.