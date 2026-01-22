Legislacyjny Labirynt: część 2 – kolejne 10 absurdów polskiego prawa, które zabijają przedsiębiorczość
Myśleliście, że pierwsza część naszego raportu to szczyt legislacyjnego absurdu? Niestety, rok 2026 udowadnia, że ta studnia nie ma dna. Od kartonowego chaosu systemu kaucyjnego i zombie-przepisów o KSeF, przez usankcjonowane okradanie właścicieli mieszkań, aż po raj dla przestępców w CRBR.LULANKO
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Zamiast być służbą wspierającą obywatela i chroniącą jego prawa, staje się maszyną do generowania obowiązków, kontroli i ryzyka. To prowadzi do paraliżu inicjatywy, wypychania aktywności do szarej strefy i chronicznego poczucia niepewności.
@robert-i: no to trzeba by wrócić do fundamentalnej zasady rozliczania rządu z działań Państwa. Skoro rząd tu nic nie usprawnił (i poprzedni też nie) no to może trzeba w końcu wybrać kogoś innego niż PO z PiSem na zmianę.
Rząd ma nas w dupie, bo wystarczy, że powie, że PiS jest jeszcze gorszy, a Konfa to faszyści i dziękuję,
Odpowiedź na Twoje pytania:
Czy ustawa jest niezgodna z konstytucją?
Twoja wątpliwość jest całkowicie zasadna. Art. 227 Konstytucji RP stanowi, że Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza, będącego prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ograniczenie używania tego środka płatniczego powyżej arbitralnej kwoty może być interpretowane jako naruszenie tej zasady. Prawny środek płatniczy powinien zachowywać swoją ważność bez
@LULANKO: nawet bardzo powinna, wiele razy to powtarzałem. 10 lat temu mnie wyśmiali, na moją hipotezę, że będzie gotówka w końcu ograniczona. Teraz twierdze, że krypto znikną i zostaną zastąpione przynajmniej na terytorium UE cyfrową walutą być może nawet z terminem przydatności pieniądza. Brak możliwości gromadzenia, oczywiście tylko dla Areczków czyli nas.
Ad rem: najbardziej pozbawiony racji bytu z listy jest podatek od zrzutek. W większości wypadków, to po prostu okradanie tych, którzy są w trudnej sytuacji i muszą zwrócić się do ogółu społeczeństwa z problemem, w którym to właśnie państwo zawiodło. Ciężko chorujesz i części wydatków nie pokryje NFZ? Dej jeszcze państwu. Straciłeś auto, którym woziłeś chore dzieci i próbujesz jakoś z
@Tamerlan:
I tak, i nie.
W tym temacie jest
Oj chyba komuś AI pisało artykuł.
Ochrona „Dzikich” Lokatorów – Pełzające Wywłaszczenie Bez Odszkodowania
Rekomendacja: 1) Wprowadzenie „eksmisji notarialnej” dla umów najmu okazjonalnego (gdzie lokator wskazuje tzw. adres alternatywny). W przypadku braku płatności, komornik działa na podstawie poświadczonej notarialnie klauzuli, bez potrzeby procesu sądowego. 2) Dla najmu zwykłego: obowiązek gminy do zapewnienia lokalu zastępczego (np. w hotelu robotniczym) w ciągu 7 dni od prawomocnego wyroku. Jeśli gmina nie wywiązuje się z obowiązku, płaci właścicielowi
Tak, w Polsce ciężko się prowadzi biznes, ale zamiast skupić się na realnych problemach to skupiamy się na jakichś pseudo tematach.
Podejrzewam że trzecia część będzie o migracji i prawach do nauki w domu. Typowe braunowanie.