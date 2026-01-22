Mirasy i Mirabele, przychodzę z prośba o pomoc. Wiem, że zbiórki nie są tu mile widziane i jest ich tu 100 dziennie - sam się denerwuję na żebractwo internetowe i nigdy nie udostępniam. Wyjątkiem są zbiórki np. na jakiegoś Mirka, czy lubianą dla mnie osobę, czy... znajomego!



Znajomy Robert stracił wzrok praktycznie z dnia na dzień - ot w pewnym momencie się dowiedziałem, że jest niewidomy. Nie robił z tego wielkiego halo, nie prosił o pomoc. Do teraz.

Niestety nie jest to śliczna Julka, czy strażak, który doznał obrażeń podczas akcji.

Ot, zwykły chłop, który miał srogiego pecha. Stąd przypuszczam, że moje wypociny zostaną jedynie zakopane, ale nie mogę nie spróbować, bo ktoś mi wczoraj pokroił cebulę pod oczami, kiedy oglądałem filmik ze zbiórki.

Za to świetny chłop. Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi, ale miałem z nim sporo kontaktu - znajomy znajomych. Później przez kilka lat był moim sąsiadem.

Jedna z tych osób, których nie da się nie lubić - zawsze śmieszkował, zawsze z daleka krzyczał "siema sąsiad" z uśmiechem. Ogólnie dusza towarzystwa, bardzo pozytywna osoba.

Jako że nigdy do tej pory nie prosił o pomoc, a już sytuacja trochę trwa, przypuszczam, że sytuacja jest dramatycznie kiepska. Zakładam, że do tej pory i ogólnie do ostatniej możliwej chwili wzbraniał się przed tego typu rzeczami. Najwyraźniej już musiał.

Podaję link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/robert-brozyna



Może parę osób przeleje parę złotych, a może parę osób przekaże podatek akurat na niego, zamiast klikać losową fundację. To i tak już sukces.

PS Nie znam szczegółów. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku wojskowego, jakieś renty, zasiłki itd. Ale znam człowieka i bardzo długo o pomoc nie prosił, więc najwyraźniej już nie daje rady, niezależnie od powyższego. Z resztą wszyscy wiemy, jak to wygląda - leczenie czegokolwiek jest cholernie drogie. Terminy za 3 lata itd.

Z góry dziękuje za pomoc. :)