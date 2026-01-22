Czyli nie dość że puszki faktycznie były recyklingowane to dało się je zgnieść i efektywnie przetransportować śmieciarką do punktu docelowego. Teraz mamy przechowywać śmieci w nienaruszonym stanie xD sami to wozić po 4 puszki do sklepu xD i jeszcze marnować czas na wkładanie tego pojedynczo i robienie zakupów za jakiś kupon świstek z drukarki xD



Dosłownie niegospodarność na skalę krajową, decyzja w każdym stopniu negatywna i kosztująca nas miliardy.



