Przez system kaucyjny gminy są zmuszone do podwyżki opłaty za śmieci.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zgadza się z tym stwierdzeniem bo "systemu za okres październik-grudzień w zasadzie nie było". Czy ktoś tam ogarnie że wzrost opłat jest od stycznia?caveflacon
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 171
- Odpowiedz
Komentarze (171)
najlepsze
No niemożliwe, nikt nie przewidział, nikt nie wiedział xD
A przecież ministerstwo mówiło, że ceny nie wzrosną. No, w sumie ceny napojów nie wzrosły, ale wywózki śmieci już tak xD
Tak się właśnie doi frajerów :)
1. Na śmieciach się zarabia. To jest surowiec.
2. Firmy odbierały surowiec od Polaków z żółtych pojemników zlokalizowanych przy miejscach ich zamieszkania
3. Ludzie nie wrzucają już butelek i puszek do żółtych pojemników, tylko do automatów przy marketach. Tam surowiec odbiera inna firma, która na tym zarabia
4. Pierwsze firmy mają mniej surowca na handel, czyli mniej pieniędzy. A koszty im nie zmalały.
5. Żeby utrzymać obecny poziom rentowności, śmieci
yhh no nie wiem konkurencja jest duża od polskiego ładu po ksef ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Te osoby nie wspomną o tym że na Zachodzie NIE BYŁO selektywnej zbiórki odpadów. Taka to nowoczesna, bogata Europa. I ktoś wpadł na pomysł żeby ludzie zamiast do kubła to te butelki i puszki przynosili do tych butelkomatów i dostaną za to 10 czy tam 20 eurocentów. Dopiero jak
@fliso:
@Jare_K: Widzę w tym boską ingerencję ( ͡º ͜ʖ͡º)
Dosłownie niegospodarność na skalę krajową, decyzja w każdym stopniu negatywna i kosztująca nas miliardy.
Brak słów nawet.
I tam magicznie zostają i same się recyklują? Ktoś chyba jednak z tego korzysta ;]
@clashpl: owszem, prywatne firmy, a nie gminy. Dlatego koszt wzrasta, bo gminom się excelek nie zgadza
@clashpl: Tak operatorzy systemu bo to nie śmieci tylko materiał do ponownego wykorzystania. Aluminiowa puszka ma wartość sama w sobie. Kupując p--o mogłeś puszkę wyrzucić albo puszki zbierać i z czasem oddać kg za 5 zł. Dzisiaj nadal ponosisz koszt tej puszki ale dodatkowo płacisz kaucję. Puszki więc nie oddasz do skupu złomu bo przecież chcesz odzyskać kaucję. Wartość puszki trafia więc do operatora
Potem przyszli pisowcy i ślicznie tę ustawę wykorzystali do windowania cen
Było czysto, bo jak ktoś nie miał na chleb, to po godzinie zbierania, już na niego miał.
Ale nasz rząd, pod dyktando UE, wszystko potrafi spiedrolić ¯\(ツ)/¯