Przeklejam poniżej treść posta z Facebooka.
Z cyklu „Jak zrobić w c**a urzędników w Polsce”.
Przy ul. Pachońskiego w Krakowie poza nieprzekraczalną linią zabudowy - to taka linia na planie miejscowym poza którą nie można postawić żadnego obiektu budowlanego - stanął kontener handlowy.
Zostało wysłane do Urzędu Miasta Krakowa zapytanie o to, czy wydano pozwolenia na postawienie obiektu budowlanego jakim jest kontener.
- Okazało się jednak, iż urząd takiej zgody nie wydał.
Po kolejnych pytaniach oraz zgłoszeniu sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kontenerze pojawiły się 2 tablice rejestracyjne.
Tablice zostały założone przed kontrolą, którą przeprowadził 25 listopada PINB.
W trakcie kontroli dzierżawca terenu zapewnił kontrolerów, że są to dwie przyczepy na kołach przykryte blendą i dlatego koła są niewidoczne.
Swoją drogą, to rozwiązanie niesie za sobą szereg możliwości. Skoro 2 przyczepy mogą stać się obiektem
handlowo-usługowym to dlaczego nie iść o krok dalej, zacząć stawiać takie kawalerki i apartamenty.
Zamiast lewicowego sloganu „mieszkanie prawem nie towarem” to byłoby „kontener prawem nie towarem”.
Źródło:
Komentarze (37)
najlepsze
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/115847-czy-przyczepa-kempingowa-moze-stac-na-dzialce
Może za to kazać zwinąć stragan albo wręcz zaaresztować stragan z towarem, jeśli sprzedawca nie ma pozwolenia na handel w tym konkretnym miejscu. Zakładam, że piszesz o handlu na terenie należącym do miasta, bo na prywatnym można