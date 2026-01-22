Przeklejam poniżej treść posta z Facebooka.

Z cyklu „Jak zrobić w c**a urzędników w Polsce”.

Przy ul. Pachońskiego w Krakowie poza nieprzekraczalną linią zabudowy - to taka linia na planie miejscowym poza którą nie można postawić żadnego obiektu budowlanego - stanął kontener handlowy.

Zostało wysłane do Urzędu Miasta Krakowa zapytanie o to, czy wydano pozwolenia na postawienie obiektu budowlanego jakim jest kontener.

- Okazało się jednak, iż urząd takiej zgody nie wydał.

Po kolejnych pytaniach oraz zgłoszeniu sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kontenerze pojawiły się 2 tablice rejestracyjne.

Tablice zostały założone przed kontrolą, którą przeprowadził 25 listopada PINB.

W trakcie kontroli dzierżawca terenu zapewnił kontrolerów, że są to dwie przyczepy na kołach przykryte blendą i dlatego koła są niewidoczne.

Swoją drogą, to rozwiązanie niesie za sobą szereg możliwości. Skoro 2 przyczepy mogą stać się obiektem

handlowo-usługowym to dlaczego nie iść o krok dalej, zacząć stawiać takie kawalerki i apartamenty.

Zamiast lewicowego sloganu „mieszkanie prawem nie towarem” to byłoby „kontener prawem nie towarem”.