Moskiewska dzicz od wieków ta sama. Walka z moskiewskim dzikusami nie powinna być kosztem wyrzekania się naszej wspólnej historii z Rusią. Moskwa to tylko połowa Rusi i Rosjanie to nie wszystkie „ruski”. Ruś i Polska mają setki lat wspólnej, wspaniałej historii, o której nie wolno zapomnieć. Nasz Mickiewicz urodził się na Rusi Czarnej. Ruski ataman Sahajdaczny to przykład naszego silnego sojuszu militarnego i wspólnych wojen z Turkami i Moskwą. A nasze narodowe Pokaż całość