Australia zaostrza prawo do granic możliwości. Koniec wolności słowa
Australia przyjęła kontrowersyjne prawo mające walczyć z nienawiścią, antysemityzmem i ekstremizmem. Dotąd prokurator musiał udowodnić winę, teraz ciężar uzasadnienia legalności wypowiedzi spoczywa na autorze. Dziennikarze, badacze i artyści muszą sami udowadniać, że nie łamią prawa.jestemjakijestem1212
Komentarze (84)
@pra_bart: czyli domniemanie winy zastąpiło domniemanie niewinności, które leży u podstaw prawa w cywilizowanych krajach.
@pra_bart: ostrożnie!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongregacja_%C5%9Awi%C4%99tego_Oficjum
To pokazuje, że nowym panem rządzącym światem Zachodu jest wybrany naród.
Sprawa jest raczej prosta jak drut.
Wyobrażasz sobie, żeby np w stanach jakimś ważnym senatorem czy ministrem został polak? Nie osoba polskiego pochodzenia tylko osoba, która jawnie mówi że przede wszystkim jest polakiem i najważniejszy dla niej jest interes polski. Po czym ustala prawa faworyzujące kraj nie związany z ameryką, który jest hen za oceanem i nie ma dla niej żadnego znaczenia.
No śmieszne i mało prawdopodobne, nie? A