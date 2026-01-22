Dobra wiadomość jest taka, że były małżonek może się od nas domagać alimentów tylko wtedy, gdy nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. To podpowiada dość cyniczną strategię zabezpieczenia się. Jeżeli mamy możliwość domagania się orzekania o winie i jesteśmy przekonani, że to druga strona zostanie uznana za winowajcę rozpadu małżeństwa, to powinniśmy z niej bezwzględnie skorzystać. To nie koniec: powinniśmy wykorzystać każdy środek, jakim dysponujemy, by pogrążyć byłego partnera. Bez Pokaż całość