Jest tylko jeden pewny sposób, by zabezpieczyć się przed alimentami na małżonka
Po wielu latach skończył się koszmar Kazimierza Marcinkiewicza. Jak już informowaliśmy na łamach Bezprawnika, zapadł wreszcie prawomocny wyrok, dzięki któremu nie musi on już płacić alimentów na byłą żonę. Wcześniej przez ponad dekadę odprowadzał najpierw 4 000, a później 4 500 zł miesięcznie.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
nawet na wykopie nie t ak dawno był case gdzie żyli sobie w konkubinacie naście lat, wychowali bachory i sąd uznał, że choć nie sformalizowane to małżeństwo było.
Więc zaczyna się moda z zachodu ;)
https://wykop.pl/link/7786933/podzial-majatku-bez-slubu-zalegalizowany
Cięzko powiedziec co gorsze.
Podział majątku bez ślubu zalegalizowany?
Już bardziej januszowych cytatów się nie dało?
Komentarz usunięty przez autora
Najdroższy se*s, to ten "darmowy".
Komentarz usunięty przez moderatora
Córce: jak się zwiążesz na stałe z kimś to dopilnuj by wziąć ślub.
Synowi: pod żadnym pozorem nie zawieraj związku małżeńskiego, chyba że twoja partnerka jest na prawdę BARDZO bogata i ns pewno wiesz co robisz.
Takie realia obecnego systemu.
Czyli jak nie chcesz płacić alimentów to weż połowe urlopu rodzicielskiego, i przez całe życie wykonuj swoją połowę
Co nie zmienia faktu że płacenie leniwej babie jakichkolwiek pieniędzy to koorestwo polskiego wymiaru sprawiedliwości.