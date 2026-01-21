Czy obowiązkowy KSeF mieści się w granicach wyznaczonych przez art. 51 ust. 2 Konstytucji RP?

Art. 51 Konstytucji – przepis fundamentalny

Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić ani udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Przepis ten stanowi jeden z filarów ochrony tzw. autonomii informacyjnej jednostki.

W kontekście KSeF kluczowe znaczenie ma pojęcie „niezbędności”.

Konstytucja nie posługuje się kategorią użyteczności, efektywności ani wygody organów podatkowych.

Oznacza to, że samo wskazanie fiskalnego celu nie przesądza jeszcze o konstytucyjnej dopuszczalności danego rozwiązania.

Zakres danych gromadzonych w KSeF – więcej niż ewidencja

Obowiązkowy KSeF zakłada bieżące przekazywanie do systemu faktur ustrukturyzowanych, zawierających pełny zestaw danych identyfikujących strony transakcji oraz jej warunki ekonomiczne. W praktyce oznacza to, że administracja skarbowa uzyskuje stały dostęp do informacji pozwalających odtworzyć:

- sieć relacji handlowych przedsiębiorcy,

- skalę i częstotliwość obrotu,

- strukturę działalności gospodarczej,

- zmiany w modelu biznesowym w dłuższym horyzoncie czasu.

Choć pojedyncza faktura nie musi zawierać danych wrażliwych, ich systemowe i ciągłe gromadzenie prowadzi do powstania pełnego profilu działalności danego podmiotu. Z punktu widzenia art. 51 Konstytucji jest to już ingerencja o charakterze jakościowo odmiennym niż tradycyjne obowiązki sprawozdawcze.

Prewencyjny charakter gromadzenia danych

Jednym z głównych punktów krytyki obowiązkowego KSeF jest fakt, że dane są pozyskiwane nie w związku z konkretnym postępowaniem, lecz prewencyjnie – „na zapas”. System działa niezależnie od tego, czy wobec danego podatnika istnieją jakiekolwiek przesłanki do kontroli.

Taki model oznacza odejście od klasycznej konstrukcji prawa podatkowego, w której ujawnianie szczegółowych danych następowało:

- w ramach deklaracji podatkowych,

- na żądanie organu,

- w związku z określoną procedurą.

W KSeF mamy do czynienia z powszechnym, automatycznym i stałym obowiązkiem raportowania, obejmującym wszystkich podatników VAT bez względu na poziom ryzyka.

Niezbędność a alternatywne środki

W dyskusji konstytucyjnej kluczowe znaczenie ma pytanie, czy ustawodawca wykazał, że tak szeroka ingerencja jest rzeczywiście niezbędna. Przeciwnicy obowiązkowego KSeF wskazują, że system podatkowy już dziś dysponuje innymi instrumentami pozwalającymi na skuteczną walkę z nadużyciami, takimi jak:

- analityka JPK,

- kontrole oparte na analizie ryzyka,

- obowiązki raportowe w wybranych sektorach,

- żądania indywidualne kierowane do podatników.

W tym kontekście KSeF jawi się nie tyle jako jedyne możliwe rozwiązanie, ile jako narzędzie najbardziej ingerujące w sferę informacyjną przedsiębiorców.

Autonomia informacyjna przedsiębiorcy

Warto podkreślić, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie traci konstytucyjnej ochrony swojej sfery informacyjnej z chwilą podjęcia działalności gospodarczej. Dane zawarte w fakturach – choć mają charakter gospodarczy – odnoszą się bezpośrednio do jego aktywności zawodowej i ekonomicznej.

Obowiązkowy KSeF oznacza w praktyce pozbawienie przedsiębiorcy wpływu na moment i zakres ujawniania tych informacji, co rodzi pytania o zgodność takiego rozwiązania z konstytucyjnym standardem ochrony danych!

Wnioski

Spór wokół obowiązkowego KSeF nie dotyczy wyłącznie technologii ani efektywności administracji skarbowej. Jest to dyskusja o granicach ingerencji państwa w sferę informacyjną podatników oraz o znaczeniu konstytucyjnego kryterium niezbędności.