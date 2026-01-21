Mirki i Mirabelki, pomożemy chłopakowi ? Robimy wykopefekt?
Zbiórka na Operacja usunięcia guza w Niemczech, leczenie i rehabilitacja - Paweł Weltrowski Wykop potrafi robić cuda!capdev
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Zbiórka na Operacja usunięcia guza w Niemczech, leczenie i rehabilitacja - Paweł Weltrowski Wykop potrafi robić cuda!capdev
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
@lubiecie: Najtrudniej jest dożyć do operacji u tego 1 specjalisty na 5 000 000 obywateli. ¯\(ツ)/¯
Mamy 2026, ile się zarabia obecnie kasuje dla siebie? Na serwer, informatyka i zarząd? Wiemy że pensje sobie podnieśli klika lat temu, kusi znowu?
Pomieszkaj np. w Krakowie. ¯\(ツ)/¯