NASA odkryła nieznaną substancję. Czym jest ta "kosmiczna guma"?
NASA spodziewała się przywieźć z kosmosu martwy gruz - trochę pyłu, żwiru i lodu. Jednak to, co naukowcy zobaczyli po otwarciu kapsuły misji OSIRIS-REx, wprawiło ich w osłupienie. Zamiast zwykłej skały, znaleźli tam coś, co przypomina fabrykę prefabrykatów życia.makrofag74
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
To nie. Wolimy się dalej n---------c między soba jako plemiona. Jak przed tysiącami lat. Wciąż to samo.
To wtedy cała misja bez sensu, bo asteroida sama przyleci do naukowców