Misja OSIRIS-REx to jedna z tych historii, które przypominają dlaczego eksploracja kosmosu ma sens. Spodziewasz się martwego gruzu, dostajesz coś nieoczekiwanego - i nagle masz nowe pytania badawcze na lata. Ciekawe czy ta "kosmiczna guma" da jakieś wskazówki co do organicznych związków na asteroidach.