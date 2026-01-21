Wielka Brytania - przykład absurdalnego prawa dotyczącego "nienawiści".
W Wielkiej Brytanii powiedzenie komuś żeby mówił po angielsku, jest traktowane jako przestępstwo z nienawiści. "Mów wyraźnie" może zostać uznane za to samo, co "mów po angielsku", bo policjant to tak zinterpretuje.MadMan1
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Moderacja to zbiór osób o wątpliwych cechach genetycznych. Pewnie jakiś jeden moderator wziął sobie do serca co mu powiedziałeś w jakimś poście i zaczął ci dłubać w przeszłości.
debilizmy? Jedynym punktem styku całego wykopu, od lewa do prawa, od przegrywów po oskarków, jest to że moderacja ma za dużo chromosomów.
Najbardziej podli hipokryci jakich kiedykolwiek widziałem.
@othe2137: (－‸ლ) Liczba mnoga – „Julkom”, nieuku patentowany!
Ławrow to niezła szuja ale ma racje jak mówił( (to on chyba powiedzial), że nie wiadomo dlaczego ciągle UK nazywamy "Wielka Brytania"
#bekazlewactwa