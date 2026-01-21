Pij mleko, będziesz kaleką! Artykuł o szkodliwości mleka z "Angory" z 2003
W artykule sprzeciw wobec dużej kampanii medialnej, kilku lekarzy dobranych pod tezę, mowa o "dużych pieniądzach na marketing", kilka skrajnych przypadków klinicznych. Brzmi znajomo? Kiedyś media były bardziej otwarte, dziś w lew-lib "Angorze" taki artykuł w życiu by nie przeszedł.KolorZielonyNieJestNadzieja
Komentarze
A teraz wystarczy odblokować telefon, który ma praktycznie każdy, od dzieciaka po dziadka. A algorytm sam podtyka ci newsy pod ryj. A im więcej szurskich artykułów czytasz, tym więcej masz polecanych, i kula śnieżna leci w szybkim tempie.
Po drugie to jest przedruk z tygodnika Kulisy nr 42/2003, masz to info na samym dole artykulu. Angora w 90% jak nie w 100% (bo dawno nie mialem w rece), to sa przedruki z innych czasopism, taki analogowy agregator tresci.
Kierowanie w stosunku do tego pisma
@Bijelodugme: i jako dowód artykul sprzed 23 lat. Wykopek jest wykopowy...
@PrawdziwyRealista:
Czytanie ze zrozumieniem to trudna rzecz, prawda? Spróbuj jeszcze z dwa razy a może załapiesz do czego ja się odnoszę.
pierwszy z brzegu https://wyborcza.pl/7,75400,30376240,pij-mleko-bedziesz-wielki-wyciagamy-zle-wnioski-z-badan-genetycznych.html
to że koncernowe mleko jest szkodliwe widywałem informacje we wszystkich "liberalnych" mediach, nawet o tym że tamta kampania była świętnym pomysłem producentów.
U siebie zdiagnozowałem problem dość późno. Często chorowałem na jelita po spożyciu białego sera bądź mleka. Zawsze zwalałem to na jakieś zanieczyszczenia bakteryjne produktu. Zaczęły się problemy ze stawami. Bolały i coś w nich chrupało. Nie byłem w stanie np. grać na gitarze, bo stawy palców maiły słabą ruchomość i bolały przy poruszaniu. Gdzieś przeczytałem o nietolerancji organizmu
przypadkowo wierzyła też w chemtrailsy i zabójcze 5g XD