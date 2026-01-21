Deweloperskie pustynie na mapie Polski. Gdzie rynek pierwotny nie istnieje?
Pamiętacie Państwo moje filmy w temacie nieruchomości o Polsce A, B i C? Nic nowego. To już jest grane. Są miejsca, gdzie doświadczyliśmy braku sprzedanych nowych mieszkań przez pięć lat. Polska 2060 - Polska A i B pozytywne (top 6 + satelity), a reszta wizyta w Castoramie.Krzewiciel_prawdy
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
Nikt nie ma pieniędzy by zrobić z Warszawy mega miasto dla całej ludności Polski B.
Podział na 16 województw był błędem. Co widać jak rozwój stolic wystrzelił po roku 2000 a miasta spoza tej 16 zostały odcięte od inwestycji. Takie Województw Mazowieckie najwięcej z budżetu przeznacza na obwarzanka warszawskiego. Wydając więcej dla swojej stolicy, niż Warszawa
@Brut_all: Bo to jest prawdziwa wartość, tak się buduje bogactwo!
Ludność:
Lublin - 327k
Łódź - 670k
Muszą
No właśnie sytuacja Łodzi jest dla mnie niesamowicie intrygująca Dlaczego? To miasto ma bardzo duży potencjał do wzrostu:
1. Usytuowanie w centrum Polski
2. Usytuowanie na przecięciu sporej liczby dróg (w tym wielu autostrad i dróg szybkiego ruchu)
3. Samo miasto jest całkiem duże (4 największe miasto w Polsce)
4. Ulokowane bardzo blisko Warszawy (może służyć