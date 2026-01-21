UOKiK stawia zarzuty Benefit Systems za wprowadzanie błąd klientów
Klienci klubów Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, FitFabric, Step One, Total Fitness, Saturn Fitness oraz Interfit Club są oszukiwani odnośnie czasu trwania ich karnetów. Utrudnia się im rozwiązanie umowy. Polecam przeczytać całość na stronie UOKiK w linku że znaleziskaEnergiizer
Niech zgadnę, zrobili tak bo mogli mieć "państwo polskie" i "obywatela polskiego" głęboko w du..e? I nawet jakbyś chciał z tym coś zrobić to nie masz jak?
@Pan_Slon: im też by się przydała sroga kara za menadżerów siłowni mających w dupie wszystko, mając w dupie reklamację i brak informacji o zadłużeniu/karze
Te praktyki z umowami straszne są, byle naciągać ludzi i nie dać możliwości odejścia tylko płacenia za abonament.
Dziewczyny z recepcji nie pomocne tylko przeglądają telefon i oglądają seriale całe dnie.
@przegro_pisarz: największa patologia ostatnich lat w wielu firmach ;)
To My Fitness Place należy do Benefit Systems, a jednocześnie na multisporta nie można do nich wejść? Granted, nigdy nie sprawdziłem, ale wciąż xD
Jak nie można jak można? Ich kluby są wskazane na mapie na stronie multisporta.
