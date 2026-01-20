LimX Dynamics prezentuje COSA, system operacyjny dla humanoidalnych robotów
Chińska firma LimX Dynamics zdecydowała się ugryźć problem od zupełnie innej strony. Zamiast kolejnego prototypu chodzacego po schodach czy noszącego kartony, zaprezentowała coś znacznie bardziej podstawowego, czyli kompletny system operacyjny dla robotów działających w rzeczywistym świecie.Marcepanowy_Detektyw
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
@Mario7400: nie wiem czy wiesz, że Linux to tylko jądro systemu i pierwsze słyszę żeby Linus Torvalds zgodził się na dodanie do Linuksa jakiegoś AI a tym bardziej takiego AI które potrafi jeździć samochodem - także halucynacje z n----------a diagnozuję u kolegi
ILE, a nie CZY (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Ja się pytam gdzie tę recenzję robotów?