Aby bronić tego co polskie ta sprawa powinna zostać nagłośniona!

Hiszpański Budimex chce zabrać polskiemu Mirbudowi kontrakt na budowę kolei szybkich prędkości (CPK) za blisko 5 mld zł. Budimex złożył ofertę na ten sam kontrakt za blisko pół mld zł więcej, a większość zysku transferuje poza Polskę. Podstawą do unieważnienia wyboru Mirbudu jako wykonawcy jest...kara z 2022 roku na 15 tys zł. Czepianie się byle czego...

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu oferty konsorcjum Mirbudu w wielomiliardowym przetargu kolejowym budzi poważne wątpliwości nie tylko natury formalnej, ale także gospodarczej i strategicznej. Sprawa dotyczy inwestycji finansowanej ze środków publicznych, a więc takiej, w której kluczowe znaczenie powinny mieć racjonalność kosztów, terminowość realizacji oraz interes polskiej gospodarki.

Mirbud jest polską spółką budowlaną z rodzimym kapitałem, od lat działającą na krajowym rynku i realizującą duże kontrakty infrastrukturalne. Wskazana przez zamawiającego oferta konsorcjum z udziałem Mirbudu była tańsza, co oznaczało realne oszczędności dla budżetu państwa i podatników. Wybór tej oferty dawał także gwarancję, że znacząca część wypracowanych zysków pozostałaby w Polsce, wspierając krajowy rynek pracy, podwykonawców oraz system podatkowy.

Budimex, który złożył odwołanie, jest spółką działającą w Polsce, ale kontrolowaną przez kapitał zagraniczny, w tym przypadku hiszpański. Oznacza to, że istotna część zysków z realizacji kontraktów publicznych trafia poza granice kraju. W praktyce mamy więc do czynienia z sytuacją, w której droższa oferta zagranicznego podmiotu może zastąpić tańszą ofertę polskiej firmy, a różnica finansowa obciąży polskich podatników.

Należy również zwrócić uwagę na samą zasadność skargi. Tego typu odwołania, nawet jeśli formalnie dopuszczalne, prowadzą do opóźnień w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. W przypadku projektów kolejowych oznacza to dalsze utrudnienia dla pasażerów, wolniejszy rozwój regionów oraz ryzyko wzrostu kosztów w przyszłości. Każde takie opóźnienie działa na niekorzyść interesu publicznego.

Nie jest to pierwszy przypadek, w którym Budimex wykorzystuje procedury odwoławcze w sporach z polskimi wykonawcami. Praktyka ta, choć legalna, rodzi pytania o rzeczywiste intencje i długofalowe skutki dla krajowego rynku budowlanego. Zamiast zdrowej konkurencji cenowej i jakościowej, obserwujemy mechanizmy, które często eliminują tańsze oferty rodzimych firm.

W kontekście ogromnych potrzeb inwestycyjnych Polski warto postawić pytanie, czy państwo nie powinno w większym stopniu chronić własnego potencjału wykonawczego. Wspieranie polskich spółek w przetargach publicznych nie jest protekcjonizmem, lecz racjonalną polityką gospodarczą, która pozwala budować taniej, szybciej i z korzyścią dla krajowej gospodarki.

Sprawa Mirbudu i Budimeksu pokazuje, że decyzje formalne mogą mieć bardzo realne konsekwencje finansowe i społeczne. Warto, aby w takich przypadkach interes publiczny i interes polskiej gospodarki były traktowane jako jeden z kluczowych punktów odniesienia. Jeśli chcesz, mogę przygotować wersję stricte dziennikarską lub analityczną, np. do portalu branżowego albo lokalnych mediów.