Hity

tygodnia

Lekarz ogólnopolskim rekordzistą w liczbie przepracowanych godzin.
1962
Policyjny narkotest na ślinę błędnie wykazał THC w organizmie kierowcy
1848
Przypominajka
1878
Amerykańscy żołnierze w Polsce narzekają na koszty wynajmu w Poznaniu xD
1819
Zjeżdżajcie stąd
1887

