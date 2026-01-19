Pionierski holenderski program mieszkaniowy, reklamowany jako wymarzone rozwiązanie integracji uchodźców, zamiast tego naraził studentów na lata napaści seksualnych, p-----c i nękanie, jak ujawniło druzgocące śledztwo.

„Wymarzone rozwiązanie” zamienia się w koszmar

Stek Oost, zlokalizowany w amsterdamskiej dzielnicy Watergraafsmeer, został uruchomiony w 2018 roku. Koncepcja ta połączyła 125 studentów ze 125 uchodźcami, zachęcając ich do „kumplowania się”, aby pomóc migrantom w przystosowaniu się do życia w Holandii. Rzeczywistość była jednak daleka od utopijnej wizji.

Mieszkający tam studenci powiedzieli holenderskiemu programowi śledczemu Zembla, że ​​żyją w przerażającym środowisku. Zgłoszenia obejmowały liczne napaści seksualne, nękanie, stalking, p-----c, a nawet domniemany g---t zbiorowy. Jeden z mieszkańców opisał regularne bójki na korytarzach i w pomieszczeniach mieszkalnych.

Student opowiedział, że uchodźca groził mu dwudziestocentymetrowym nożem kuchennym. Pomimo składania licznych doniesień do władz i spółdzielni mieszkaniowej, studenci twierdzili, że ich prośby o pomoc były konsekwentnie ignorowane.

Systemowe błędy i skazany g--------l

W jednym z wstrząsających przypadków kobieta o imieniu Amanda szczegółowo opisała, jak syryjski uchodźca zgwałcił ją w 2019 roku, po tym jak zaprosił ją do swojego pokoju na film, a następnie odmówił jej wyjścia. „Chciał nauczyć się holenderskiego, zdobyć wykształcenie. Chciałam mu pomóc” – powiedziała.

Amanda złożyła doniesienie na policję, ale sprawa została umorzona z powodu braku dowodów. Co alarmujące, zaledwie sześć miesięcy później inna kobieta zgłosiła do spółdzielni mieszkaniowej, Stadgenoot, obawy dotyczące tego samego mężczyzny, obawiając się o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Lokalne władze, które ustanowiły tę umowę, podobno twierdziły, że eksmisja jest prawnie niemożliwa. Dopiero po formalnym aresztowaniu w marcu 2022 roku opuścił kompleks. Później został skazany za g---t na Amandzie i innej mieszkance i skazany na zaledwie trzy lata więzienia w 2024 roku.

Przeciążone władze i nieuniknione zamknięcie

Carolien de Heer, przewodnicząca dzielnicy East Amsterdam, podkreśliła trudności prawne, stwierdzając: „Widzisz niedopuszczalne zachowania i ludzie się boją. Ale prawnie często to nie wystarcza, aby kogoś usunąć z domu”.

Problemy były powszechne. Latem 2023 roku samo Stadgenoot podejrzewało, że w jednym z mieszkań doszło do gwałtu zbiorowego. Policja, choć nie potwierdziła gwałtu zbiorowego, przyjęła do wiadomości siedem zgłoszeń o napaści seksualnej w lokalu.

Spółdzielnia mieszkaniowa chciała zamknąć Stek Oost w 2023 roku, ale władze lokalne odmówiły. Obecnie planuje się zamknięcie do 2028 roku, kiedy wygaśnie umowa. Mariëlle Foppen ze Stadgenoot wyraziła wyczerpanie personelu: „Byliśmy całkowicie przytłoczeni. Nie chcieliśmy już dłużej odpowiadać za bezpieczeństwo kompleksu”.

Ten nieudany eksperyment stanowi dobitne ostrzeżenie przed konsekwencjami źle zarządzanej polityki integracyjnej i katastrofalnym wpływem bezczynności instytucji na bezpieczeństwo ofiar.