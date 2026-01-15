Miri ale heca,
ING "okradło" mnie z własnych środków i przez przypadek sam to zauważyłem. Okazało się że było tego trochę więcej.
13.01 wypłaciłem 2700 zł z bankomatu – normalna operacja, pieniądze wyszły, temat zamknięty. Dzisiaj, 15.01, przypadkiem sprawdzam konto i widzę drugie obciążenie na dokładnie tę samą kwotę. Nie dostałem żadnego powiadomienia, żadnego maila, nic. Gdybym sam nie zajrzał na konto, nawet bym nie wiedział, że bank zabrał mi pieniądze drugi raz.
Dzwonię na infolinię – słyszę, że to „problem techniczny” i że sprawa jest w IT. Przeprosili i tyle. Tylko że ja przez dwa dni byłem bez 2700 zł własnych pieniędzy i nikt mnie o tym nawet nie poinformował.
Pytanie brzmi:ilu ludzi nie sprawdza konta codziennie i nawet nie zauważy takich akcji? Bo to już nie wygląda jak drobna pomyłka, tylko coś, co łatwo mogłoby przejść niezauważone.
Po zgłoszeniu sprawy do ING zobaczcie ile zwrotów dostaję. Okazuje się że to nie była jedna kwota która zaginęła ALE JEST WIĘCEJ PRZELEWÓW KTÓRE ZOSTAŁY DUBLOWANE PO DOKONYWANIU TRANSAKCJI PŁATNOŚCIĄ ZBLIŻENIOWĄ.
Czy ktoś może mi doradzić co powinienem w tym wypadku zrobić?