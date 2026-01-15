Miri ale heca,

ING "okradło" mnie z własnych środków i przez przypadek sam to zauważyłem. Okazało się że było tego trochę więcej.

13.01 wypłaciłem 2700 zł z bankomatu – normalna operacja, pieniądze wyszły, temat zamknięty. Dzisiaj, 15.01, przypadkiem sprawdzam konto i widzę drugie obciążenie na dokładnie tę samą kwotę. Nie dostałem żadnego powiadomienia, żadnego maila, nic. Gdybym sam nie zajrzał na konto, nawet bym nie wiedział, że bank zabrał mi pieniądze drugi raz.

Dzwonię na infolinię – słyszę, że to „problem techniczny” i że sprawa jest w IT. Przeprosili i tyle. Tylko że ja przez dwa dni byłem bez 2700 zł własnych pieniędzy i nikt mnie o tym nawet nie poinformował.