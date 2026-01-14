Amerykańscy żołnierze w Polsce narzekają na koszty wynajmu w Poznaniu xD
Amerykanie są zaskoczeni - koszty wynajmu w Polsce są wysokie. Szeregowi zarabiający ~10k miesięcznie, chcący z zarobków utrzymać siebie i rodzinę w Stanach, na zapłacenie kaucji muszą prosić armię o zapomogi. [ENG]KasajacePazuryZbika
Komentarze (56)
Choć z drugiej strony, jak utrzymujesz rodzinę w USA gdzie wszystko jest drogie (opieka zdrowotna, ubezpieczenia, szkoły dla dzieci), to pewnie rzeczywiście trudno jeszcze zapłacić za wynajem w Poznaniu. Ironiczne że amerykańscy żołnierze jadą bronić Europy a sami muszą prosić armię
FYI najkrótsza ścieżka do uzyskania obywatelstwa USA to służba w wojsku xD 3 lata, czasami nawet tylko 1 rok.
Przy okazji, mieszkanie z jedną sypialnią i łazienką a 55m2 ? Spore te pokoje :)
Pewnie dlatego, że poza Europą i fanbojami typu Polaków to raczej USA nie ma za wielu wielbicieli na świecie xd
Więc warto im jeszcze jakiegoś sojusznika zachować, żeby dalej miraż petrodolara i dominującego mocarstwa ciągnąć, chociaż parę lat jeszcze xd
No tak, dlatego Braun, kamraci i inne pokemony zbijają rekordy popularności. Media tego nie pokazują, ale w Polsce mamy sporo ruskich onuc, strzelałbym tak z 5-10%
Co miesiąc z rachunkami wychodzi z 4 lub 5k, a sporo ofert jest przez agencje, które wykoszą prowizję dla siebie.