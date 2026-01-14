Nawet w Poznaniu kaucja to coraz częściej nie 1 opłata za wynajem + rachunki, a 2-3, więc kwoty robią się potężne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że taki żołnierz raczej nie wybierze małej, nieremontowanej od 30 lat klitki, w której za łóżko robi stary skrzypiący tapczan.



Co miesiąc z rachunkami wychodzi z 4 lub 5k, a sporo ofert jest przez agencje, które wykoszą prowizję dla siebie.