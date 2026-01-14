Grzaniec pod Wielką Krokwią mógł być skażony
Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała punkt sprzedaży grzanego wina pod Wielką Krokwią w miniony weekend. Funkcjonariusze znaleźli 317 litrów podejrzanego alkoholu. Na zdrowie!wicehrabia_julian
Komentarze (36)
Ci górale nie znają umiaru w dojeniu turystów.
@chaberr: Raczej ludzie nie znają umiaru w kupowaniu drogiego badziewia. Nikt im do głowy pistoletu nie przystawia.
Czyli koszt produktu 1-2zł - sprzedajemy za 20-30zł.
I jeszcze kombinują, to się nie mieści w pale xD
Na zdrowie Panocku, hej!
W sklepie spirytus kosztuje ze 20zł za setkę.
Ten do robienia leków kosztuje chyba z kilkaset zł za setkę xD (nie pamiętam dokładnie, ale przebitka jest ogromna)