Gnome i Mozilla niszczą Linuksa, i siebie
O tym jak Gnome i Mozilla niszczą ekosystem w którym działają. Jak zajmują się nieistotnymi problemami, które same najprzód tworzą, po czym bohatersko próbują je rozwiązać. Jak próbują naśladować systemy, do których aspirują i jak staczają się, ciągnąc za sobą Linuksa.osetnik
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
-Kilka lat temu Microsoft przejął GIT, po czym ostatnio wpycha tam Copilot :D
-Lewackie środowiska próbują tworzyć nowe licencje na oprogramowanie dyskryminujące domniemanych faszystów,
-Ładowanie gdzie się tylko da języka Rust,
-Celowe zabijanie projektów w imię tych nowszych "lepszych" Xorg vs Wayland.
@ochucki: W Ubuntu miałem sobie skrypt, który po prostu działał. Po aktualizacji wywalał błąd:
truncate -s -1traktowało
-1jako opcję. Po zmianie na
truncate -s-1skrypt i tak nie działał jak zgodnie z zamierzeniem, gdyż polecenie
wc -c <plikczytało plik w całości, zamiast szybko zrobić
stat(2), tak jak to robiło wcześniej. Zainteresowałem się i co się okazało? Napisano coreutils na
@osetnik: chyba za dużo lewactwa tam się zalęgło? Bo to jest klasyczne rozwiązanie lewackie "znajdźmy sobie coś z czapy, nazwijmy to wielkim problemem, i się tym zajmujmy z pełnym zaangażowaniem, wciągając w to bagno wszystkich dookoła, wmawiając że to jest bardzo ważna sprawa".
A może i gorzej. Może to jest część klasycznego embrace, extend, extinguish.
W dodatku tak jak 10 lat temu sobie nie wyobrażałem serwera na
@gerwazy-oko: napisał gość, który zapewne ma Linuxa na telefonie, telewizorze, odkurzaczu czy pralce ( ͡° ͜ʖ ͡°)