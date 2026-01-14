Zamieściła w sieci ok. 10 000 wpisów o zamordowanej Mai z Mławy. Sąd zdecydował
Rodzina zamordowanej Mai wskazywała na nietypową aktywność w mediach społecznościowych matki Bartosza G. ("Obraża Maję po jej śmierci. Pisze, że śmieć wylądował w śmietniku, tam gdzie jej miejsce") i zażądała od niej zadośćuczynienia. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić kwotę 150 tysięcy złotych.denazyfikacja
Komentarze (23)
Z kasy podatników.
Chcesz, to płać, ale od moich pieniędzy to się odstosunkuj.
Dlaczego zakładacie, że każdy komentarz był inny? Mało to jest spamerów/nawiedzonych, którzy wrzucają jeden i ten sam post pod wieloma wątkami?
Może to część obrony? Matka pokazuje, że jest pie^%%#@ta, to i synalek też może.
To prawda, ale w polskiej mentalności śmierć czyni nie tylko martwym, ale też prawym.