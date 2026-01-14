Rodzina zamordowanej Mai wskazywała na nietypową aktywność w mediach społecznościowych matki Bartosza G. ("Obraża Maję po jej śmierci. Pisze, że śmieć wylądował w śmietniku, tam gdzie jej miejsce") i zażądała od niej zadośćuczynienia. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić kwotę 150 tysięcy złotych.