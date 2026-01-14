Współzałożyciel CD Projekt ostro o Windowsie. "To bardzo słabe oprogramowanie" ochucki ochucki z ithardware.pl dodany: 15 godz. i 1 min temu # windows11# microsoft# cdprojekt# gry# gog# microslop 63 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Windows obecnie to też nie to samo co za czasów wiedźmina 2
Linux i Wine zresztą podobnie
@Kemo: Spokojnie, niebawem GTA VI. Mogą sobie sobie szczekać
Jako użytkownik Linuxa od kilku miesięcy w życiu do tego syfu nie wrócę.
@NowyUzytkownikWykopu: Śmieszne, teraz nagle każdy jest fanem linuxa i korzysta z niego xD
Że już nie wspomnę o WebFormsach
Dopiero wersja 7, czyli windows 7 to był w miarę porządny i stabilny system, a 7 to tak naprawdę naprawiona Vista. XP? dziurawy łapał wirusy, częste reinstale to norma była dopiero któryś service pack to połatał ale nie pamiętam który. 95, 98, Vista, 8. Teraz 10 ludzie dobrze oceniają ale
@tubkas12: Tak. Tylko, że innych dobrych systemów też raczej kiedyś nie było dla tego windows stał
Okazuję sie jednak, ze ten system jest ultra podobny do 10 dla zwyklego użytkownika, który chce czasem odpalic gierke, wykop czy Photoshopa i kompletnie nic mu nie brakuje a wprowadzone zmiany w interfejsie na +.
Przykladowo menu start u aplikacje na srodku zamiast z boku domyślnie, lepsze
@jegertilbake: Komu się okazujesz?