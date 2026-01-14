Ogromne złoża metali w Myszkowie. Interesuje się nimi USA
W Myszkowie znajdują się jedne z istotniejszych w Polsce i Europie złóż miedzi (800 tys. ton), molibdenu (ok. 300 tys. ton) i wolframu (ok. 270 tys. ton) - surowców krytycznych m.in. dla przemysłu obronnego i transformacji energetycznej. Wydobyciem metali interesują się... Amerykanie.Wojtula1378
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 75
- Odpowiedz
Komentarze (75)
najlepsze
@konkarne: nie musi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Polska stała się podległa finansowo i wojskowo od USA. Zakup za dziesiątki miliardów dolarów sprzętu wojskowego do którego nie mamy transferu technologi i produkcji amunicji. Bez USA nie da się go używać.
Co więcej, Polska nigdy nie miała tak wysokiego zadłużenia w dolarach. Ministerstwo Obrony Niedorozwoju (MON)
A tyle dostałem minusów, że następne "...Polin".
Nic nie sprzedamy. Nie po to instalowali u nas prezydenta, żeby musieli jeszcze płacić za cokolwiek.
A tam na serio to każdy rząd pójdzie Amerykanom tutaj na rękę. Będziemy im jeszcze płacić za to że wydobywają u nas minerały.