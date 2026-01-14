Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi przeciwników SCT
Strefa Czystego Transportu pozostaje w mocy.jajcek
samochody prokuratora, sędziego i innych służb nie trują noworodków, to są tak zwane dobre emisje, złe emisje to jak plebs jeździ samochodem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pawel993: a to spoko, stary diesel prokuratora czy służb miejskich nie truje noworodków, a ten sam stary diesel Kowalskiego truje, wszystko jasne ( ͡° ᴥ ͡°)
zdecydowali - sct zostaje. Tak czy siak. Jak masz gruza i nie mieszkasz w Krk, ale potrzebujesz do niego wjezdzac - tak czy siak bedziesz musial rozwazyc zmiane bryczki.
Szczegoly beda zmienione (np jej dokladny obszar, czy ew to, czy krakowianie beda musieli za swoje samochody niespelniajace norm placic).
- mieszkańcem Krakowa jest ten kto w nim rzeczywiście mieszka (płaci podatki), a nie czy jest zameldowany
- do lekarza można przyjechać nie tylko do placówek NFZ, ale także prywatnych
Jeśli chodzi o stare trupy które nie przechodzą badań technicznych to powinny zostać jak najszybciej wyeliminowane z dróg, z
Trzeba was je... ruch... i na was zarabiać!!! ( ͡° ͜ʖ ͡°)