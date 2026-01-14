To nie jest wyrok prawomocny. Z pierwszą uchwałą było podobnie i ostatecznie trafiła do ponownego rozpatrzenia. Tutaj może być podobnie. Ponadto sąd nie odrzucił całkowicie argumentów strony przeciwników SCT, bo kilka rzeczy z tej ustawy słusznie uchylił, a są to:



- mieszkańcem Krakowa jest ten kto w nim rzeczywiście mieszka (płaci podatki), a nie czy jest zameldowany

- do lekarza można przyjechać nie tylko do placówek NFZ, ale także prywatnych