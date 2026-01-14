Jeszcze będziecie prosić aby pozwolili wam jeść robale jak wam zaserwują owoce i warzywa z gównem z Gangesu.



Żywność z Brazylii albo Argentyny. Wyobraźcie sobie jakie pestycydy tam stosują. Klimat tropikalny, jak zostawisz coś organicznego to po minucie masz pełno robali. Powalone drzewo znika w tydzień u nas latami. Ile trzeba lać chemii aby tamtejsze robale nie zjadły upraw.