Boicie się Mercosuru? UE finalizuje właśnie umowę handlową z Indiami
To pole minowe dla krajów takich jak Polska.
Komentarze (112)
najlepsze
Sugerowanie, ze teraz nie mozna ich sprowadzać podczas gdy w biedrze polacy sie zajadaja ze smakiem ogorkami z gangesu od lat
https://wykop.pl/link/7824139/biedronka-bezczelnie-sprowadza-korniszony-z-indii
Biedronka bezczelnie sprowadza korniszony z Indii!
Kompromitacja cwela.jpg
@Arriva: A próbowałeś poczytać coś o korzyściach tej umowy dla Polski i dla EU czy tylko posłusznie dajesz się zalewać zmanipulowanymi ściekami które pis i konfa leją na zamówienia cysternami?
@Arriva: "Całkowity bilans dla polskiej gospodarki
+0.47 do 2.0 mld EUR Szacowany roczny zysk netto dla Polski po uwzględnieniu strat w rolnictwie i zysków w przemyśle."
Kiedy Trump daje i kara kraje w Ameryce południowej, za kupowanie kacapskiej ropy i biznesy. nimi - Europa ogarnia mercosuru
Co z tego wynika? Trump jest przeciwko europie i jest pro-rosyjski. Czego nie rozumiesz?
Kiedy Trump daje sie manipulowac Putinowi, ktorego wojsko w trakcie rozmow pokojowych ostrzeliwuje cele cywilne ty masz w------e
Kiedy Trump grozi sojusznikom zbrojnym zajęciem ich terenów ty to
Średnie cła we wszystkich grupach produktowych:
Z UE do Indii: ~14% do 18%
Z Indii do UE: ~4% do 5,1%
Żywność z Brazylii albo Argentyny. Wyobraźcie sobie jakie pestycydy tam stosują. Klimat tropikalny, jak zostawisz coś organicznego to po minucie masz pełno robali. Powalone drzewo znika w tydzień u nas latami. Ile trzeba lać chemii aby tamtejsze robale nie zjadły upraw.